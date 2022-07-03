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Зеленский назвал число погибших спортсменов в боях с РФ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 89 спортсменов и тренеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Владимира Зеленского после встречи с главой МОК Томасом Бахом.

"Много украинских спортсменов пошли в ряды Вооруженных сил Украины защищать нашу страну на поле боя. 89 спортсменов и тренеров погибли в результате боевых действий, 13 были захвачены и находятся в российском плену", - отметил он.

Он также выразил благодарность МОК за поддержку украинских спортсменов.

Напомним, в марте в боях за осажденный Мариуполь погиб украинский спортсмен, чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал.

А в Сумах в результате авиаудара погиб 16-летний чемпион Украины по самбо Артем Прийменко.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины