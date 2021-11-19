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Зеленский назначил временного главу Закарпатской ОГА

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Киев, Пятница 19 ноября 2021 11:41
Зеленский назначил временного главу Закарпатской ОГА Фото: врио главы Закарпатской ОГА Петр Добромильский (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временного руководителя Закарпатской областной государственной администрации. Им стал Добромильський Петр Петрович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Закарпатской областной государственной администрации на Добромильского Петра Петровича", - говорится в указе.

Отметим, что до этого времени Петр Добромильский был заместителем председателя областной государственной администрации Закарпатской области.

Вместе с тем другим указом глава государства уволил Анатолия Полоскова с должности главы Закарпатской ОГА.

"Уволить Полоскова Анатолия Александровича с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится во втором указе.

Напомним, 17 ноября Кабинет министров согласовал увольнение председателя Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Анатолия Полоскова. Он находился на этом посту с декабря 2020 года.

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Владимир Зеленский Закарпатская ОГА
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