Зеленский назначил временного главу Закарпатской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временного руководителя Закарпатской областной государственной администрации. Им стал Добромильський Петр Петрович.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.
"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Закарпатской областной государственной администрации на Добромильского Петра Петровича", - говорится в указе.
Отметим, что до этого времени Петр Добромильский был заместителем председателя областной государственной администрации Закарпатской области.
Вместе с тем другим указом глава государства уволил Анатолия Полоскова с должности главы Закарпатской ОГА.
"Уволить Полоскова Анатолия Александровича с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится во втором указе.
Напомним, 17 ноября Кабинет министров согласовал увольнение председателя Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Анатолия Полоскова. Он находился на этом посту с декабря 2020 года.