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Зеленский назначил спецпредставителя по Ближнему Востоку и Африке: кто им стал

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Субх Максим Алиевич стал первым спецпредставителем Украины по Ближнему Востоку и Африке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины Владимира Зеленского.

"Назначить Субха Максима Алиевича специальным представителем Украины по Ближнему Востоку и Африке", - сказано в указе.

Стоит заметить, что одной из главных целей нового спецпредставителя станет расширение дипломатического взаимодействия между Украиной и странами Африки.

При этом до конца года планируется первое в истории Украины региональное турне министра иностранных дел Дмитрия Кулебы по государствам Субсахарской Африки.

Напомним, ранее президент Сенегала и председатель Африканского Союза Маки Салл призвал ЕС отменить часть санкций против России из-за угрозы голода в африканских странах.

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Владимир ЗеленскийАфрикаБлижний востокВойна России против Украины