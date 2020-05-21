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Зеленський призначив представника України у суді ООН проти Росії

Новини » Політика     21.05.2020 - 17:43
Зеленський призначив представника України у суді ООН проти Росії
Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)

Відповідне розпорядження підписав президент України

Президент Володимир Зеленський уповноважив заступника міністра закордонних справ України Євгена Єніна представляти Україну в Міжнародному суді ООН у справі про захоплення в полон українських моряків поблизу Керченської протоки Російською Федерацією. Відповідне розпорядження опубліковано 21 травня.

Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

"Уповноважити заступника міністра закордонних справ України Євгена Єніна як агента України у справах України проти Російської Федерації, які розглядаються Міжнародним судом ООН про порушення РФ Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та арбітражними судами, утвореними згідно з Додатком VII до Конвенції ООН по морському праву 1982 року, про права прибережної держави в Чорному і Азовському морях та в Керченській протоці і про затримання українських військово-морських суден та членів їх екіпажів", - йдеться в документі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС України планує 22 травня подати в Міжнародний морський трибунал меморандум проти РФ у справі про захоплення в полон українських моряків поблизу Керченської протоки в 2018 році.

Також РБК-Україна писало, що всі 22 українських моряків, які були звільнені з російського полону, отримали статус учасників бойових дій.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ООНРосійська Федераціямеждународный судЕнин
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