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Зеленский назначил послов в Лихтенштейне и еще двух странах

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Среда 11 августа 2021 19:37
Зеленский назначил послов в Лихтенштейне и еще двух странах Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Лихтенштейне. Им стал Артем Рыбченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Швейцарской Конфедерации Рыбченко Артема Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Княжестве Лихтенштейн по совместительству", - говорится в указе.

Кроме того, президент назначил посла в Италии Ярослава Мельника послом Украины в Сан-Марино по совместительству.

В то же время посол Украины в Испании Сергей Погорельцев стал послом в Андорре.

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Владимир Зеленский Лихтенштейн Сан-Марино
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