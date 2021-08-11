Зеленский назначил послов в Лихтенштейне и еще двух странах

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Лихтенштейне. Им стал Артем Рыбченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента .

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Швейцарской Конфедерации Рыбченко Артема Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Княжестве Лихтенштейн по совместительству", - говорится в указе.

Кроме того, президент назначил посла в Италии Ярослава Мельника послом Украины в Сан-Марино по совместительству.

В то же время посол Украины в Испании Сергей Погорельцев стал послом в Андорре.