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Зеленський призначив послів в Ліхтенштейні і ще двох країнах

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Середа 11 серпня 2021 19:37
Зеленський призначив послів в Ліхтенштейні і ще двох країнах Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський призначив нового посла України в Ліхтенштейні. Ним став Артем Рибченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного посла України в Швейцарській Конфедерації Рибченка Артема Сергійовича Надзвичайним і Повноважним послом України в Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом", - йдеться в указі.

Крім того, президент призначив посла в Італії Ярослава Мельника послом України в Сан-Марино за сумісництвом.

Водночас посол України в Іспанії Сергій Погорельцев став послом в Андорре.

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Володимир Зеленський Лихтенштейн Сан-Марино
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