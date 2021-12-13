Зеленский назначил послов на Мальте, Нидерландах и еще трех странах

Так, послом Украины в Сербии был назначен Владимир Толкач.

"Назначить Толкача Владимира Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Сербия", - говорится в указе №647/2021.

При этом Максим Кононенко стал послом в Нидерландах.

В то же время президент поручил послу в Италии Ярославу Мельнику возглавить посольство на Мальте.

Кроме того, Александр Гаман был назначен послом во Вьетнаме.

"Назначить Гамана Александра Витальевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Социалистической Республике Вьетнам", - говорится в указе №644/2021.

Также Екатерина Зеленко возглавила посольство в Брунее Даруссалами.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Сингапур Зеленко Екатерину Михайловну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Брунее Даруссалами по совместительству", - говорится в указе №643/2021.