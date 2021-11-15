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Зеленский назначил послов в Исландии и еще двух странах

Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Исландии. Им стала Ольга Диброва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Финляндской Республике Диброву Ольгу Александровну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Исландия по совместительству", - говорится в указе.

Кроме того, президент назначил Дмитрия Пономаренко новым послом Украины в Корее.

В то же время посол Украины в Тунисе Владимир Хоманец стал послом в Ливии.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Тунисской Республике Хоманца Владимира Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Государстве Ливия по совместительству", - говорится в указе.

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Владимир ЗеленскийИсландияКореяЛивия