Зеленский назначил послов в Исландии и еще двух странах

Президент Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Исландии. Им стала Ольга Диброва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента .

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Финляндской Республике Диброву Ольгу Александровну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Исландия по совместительству", - говорится в указе.

Кроме того, президент назначил Дмитрия Пономаренко новым послом Украины в Корее.

В то же время посол Украины в Тунисе Владимир Хоманец стал послом в Ливии.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Тунисской Республике Хоманца Владимира Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Государстве Ливия по совместительству", - говорится в указе.