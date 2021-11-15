Зеленский назначил послов в Исландии и еще двух странах
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Исландии. Им стала Ольга Диброва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.
"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Финляндской Республике Диброву Ольгу Александровну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Исландия по совместительству", - говорится в указе.
Кроме того, президент назначил Дмитрия Пономаренко новым послом Украины в Корее.
В то же время посол Украины в Тунисе Владимир Хоманец стал послом в Ливии.
"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Тунисской Республике Хоманца Владимира Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Государстве Ливия по совместительству", - говорится в указе.