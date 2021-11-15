ru ua
Пн, 15 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Зеленский назначил послов в Исландии и еще двух странах

Новина українською →
Понедельник 15 ноября 2021 21:15
Зеленский назначил послов в Исландии и еще двух странах Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Исландии. Им стала Ольга Диброва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Финляндской Республике Диброву Ольгу Александровну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Исландия по совместительству", - говорится в указе.

Кроме того, президент назначил Дмитрия Пономаренко новым послом Украины в Корее.

В то же время посол Украины в Тунисе Владимир Хоманец стал послом в Ливии.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Тунисской Республике Хоманца Владимира Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Государстве Ливия по совместительству", - говорится в указе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Исландия Корея Ливия
NEWS
"Слуга народа" избрала нового главу партии: кто получил должность
"Слуга народа" избрала нового главу партии: кто получил должность
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Россияне останавливаются только тогда, когда их останавливают
Владислав Красинский, Милан Лелич Генерал США Бен Ходжес: Россияне останавливаются только тогда, когда их останавливают