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Зеленський призначив послів в Ісландії та ще двох країнах

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Понеділок 15 листопада 2021 21:15
Зеленський призначив послів в Ісландії та ще двох країнах Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський призначив нового посла України в Ісландії. Ним стала Ольга Діброва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

"Призначити надзвичайного і повноважного посла України у Фінляндській Республіці Діброву Ольгу Олександрівну надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Ісландія за сумісництвом", - йдеться в указі.

Крім того, президент призначив Дмитра Пономаренка новим послом України в Кореї.

Водночас посол України в Тунісі Володимир Хоманець став послом у Лівії.

"Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Туніській Республіці Хоманця Володимира Анатолійовича надзвичайним і повноважним послом України в державі Лівія за сумісництвом", - йдеться в указі.

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