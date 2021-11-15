Зеленський призначив послів в Ісландії та ще двох країнах
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент Володимир Зеленський призначив нового посла України в Ісландії. Ним стала Ольга Діброва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.
"Призначити надзвичайного і повноважного посла України у Фінляндській Республіці Діброву Ольгу Олександрівну надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Ісландія за сумісництвом", - йдеться в указі.
Крім того, президент призначив Дмитра Пономаренка новим послом України в Кореї.
Водночас посол України в Тунісі Володимир Хоманець став послом у Лівії.
"Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Туніській Республіці Хоманця Володимира Анатолійовича надзвичайним і повноважним послом України в державі Лівія за сумісництвом", - йдеться в указі.