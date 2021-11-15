Зеленський призначив послів в Ісландії та ще двох країнах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента .

"Призначити надзвичайного і повноважного посла України у Фінляндській Республіці Діброву Ольгу Олександрівну надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Ісландія за сумісництвом", - йдеться в указі.

Крім того, президент призначив Дмитра Пономаренка новим послом України в Кореї.

Водночас посол України в Тунісі Володимир Хоманець став послом у Лівії.

"Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Туніській Республіці Хоманця Володимира Анатолійовича надзвичайним і повноважним послом України в державі Лівія за сумісництвом", - йдеться в указі.