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Зеленський призначив посла у Ватикані: хто ним став

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Вівторок 14 грудня 2021 20:45
Зеленський призначив посла у Ватикані: хто ним став Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський призначив нового посла у Ватикані. Ним став Андрій Юраш.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

"Призначити Юраша Андрія Васильовича Надзвичайним і Повноважним послом України у Ватикані", - йдеться в указі №654/2021.

Зазначимо, що Андрій Юраш - український релігієзнавець, політолог, експерт з питань державно-церковних відносин, соціології та географії релігії, східної християнської традиції, державної етнополітики, прав національних меншин.

З 2014 року очолював департамент у справах релігій та національностей Міністерства культури України.

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Володимир Зеленський Ватикан
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