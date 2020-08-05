Зеленский назначил нового замглавы Офиса президента

В среду, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса президента. Им стал Олег Татаров.

Соответствующий указ №310/2020 размещен на сайте ОП.

"Назначить Татарова Олега Юрьевича заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщили РБК-Украина в Офисе президента, Татаров будет заниматься формированием государственной политики в сфере правоохранительной деятельности.

"В сферу моих компетенций входит формирование государственной политики в области правоохранительной деятельности, экспертное-аналитическое обеспечение деятельности Офиса президента Украины, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека", - цитирует слова Татарова пресс-служба ОП.

Татарову 50 лет. В органах внутренних дел работал с 1999-2014 годов. В 2011 году его назначили заместителем начальника главного следственного управления Министерства внутренних дел. С 2014 года он занимался адвокатской практикой, возглавлял адвокатское объединение.

Отметим, новый замглавы Офиса президента резко высказывался в адрес участников Революции Достоинства в 2014 году. В частности, он утверждал, что во время кровавых событий на Майдане митингующие стреляли сами по себе.

Также РБК-Украина писало, что глава государства сменил начальника Главного управления разведки.