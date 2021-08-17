Зеленский назначил нового замглавы Антимонопольного комитета
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Антимонопольного комитета. Этот пост заняла Анжелика Коноплянко.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на указ президента.
На сайте ОП также есть указ об увольнение Коноплянко с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины.
"Назначить Коноплянко Анжелику Александровну заместителем Председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным", - говорится в еще одном указе о назначении.
Ранее она также возглавляла Департамент исследований и расследований рынков непроизводственной сферы АМКУ.