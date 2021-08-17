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Зеленский назначил нового замглавы Антимонопольного комитета

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Киев, Вторник 17 августа 2021 12:50
Зеленский назначил нового замглавы Антимонопольного комитета Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Антимонопольного комитета. Этот пост заняла Анжелика Коноплянко.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на указ президента.

На сайте ОП также есть указ об увольнение Коноплянко с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины.

"Назначить Коноплянко Анжелику Александровну заместителем Председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным", - говорится в еще одном указе о назначении.

Ранее она также возглавляла Департамент исследований и расследований рынков непроизводственной сферы АМКУ.

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Владимир Зеленский Антимонопольный комитет Украины
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