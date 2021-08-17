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Зеленський призначив нового заступника голови Антимонопольного комітету

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Київ, Вівторок 17 серпня 2021 12:50
Зеленський призначив нового заступника голови Антимонопольного комітету Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський призначив нового заступника голови Антимонопольного комітету. Цей пост зайняла Анжеліка Коноплянко.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на указ президента.

На сайті ОП також є указ про звільнення Коноплянко з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України.

"Призначити Коноплянко Анжеліку Олександрівну заступником голови Антимонопольного комітету України - державним уповноваженим", - йдеться в ще одному указі про призначення.

Раніше вона також очолювала Департамент досліджень і розслідувань ринків невиробничої сфери АМКУ.

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Володимир Зеленський Антимонопольний комітет України
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