Зеленский назначил нового главу Харьковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Синегубова новым главой Харьковской ОГА. До этого Синегубов возглавлял Полтавскую ОГА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Назначить Синегубова Олега Васильевича главой Харьковской областной государственной администрации", - говорится в указе №676/2021.
Отметим, что Олег Синегубов родился в 1983 году в Харькове. В 2004 окончил Национальный университет внутренних дел.
В 2000-2008 годах служил в органах внутренних дел Украины, а с 2008 по 2019 работал в Харьковском университете внутренних дел на разных должностях - от старшего преподавателя до декана факультета.
В последние два года Олег Синегубов возглавлял Полтавскую ОГА.
Напомним, 15 декабря Кабмин согласовал назначение Олега Синегубова на должность главы Харьковской ОГА.