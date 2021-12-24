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Зеленский назначил нового главу Харьковской ОГА

Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Синегубова новым главой Харьковской ОГА. До этого Синегубов возглавлял Полтавскую ОГА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Назначить Синегубова Олега Васильевича главой Харьковской областной государственной администрации", - говорится в указе №676/2021.

Отметим, что Олег Синегубов родился в 1983 году в Харькове. В 2004 окончил Национальный университет внутренних дел.

В 2000-2008 годах служил в органах внутренних дел Украины, а с 2008 по 2019 работал в Харьковском университете внутренних дел на разных должностях - от старшего преподавателя до декана факультета.

В последние два года Олег Синегубов возглавлял Полтавскую ОГА.

Напомним, 15 декабря Кабмин согласовал назначение Олега Синегубова на должность главы Харьковской ОГА.

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Владимир ЗеленскийХарьков