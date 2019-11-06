Зеленский назначил нового главу Харьковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Кучера новым главой Харьковской областной государственной администрации (ОГА). Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, новым главой Харьковской облгосадминистрации стал народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Кучер.

Отметим, до августа 2019 года Кучер проживал в Харькове, где работал адвокатом. В частности, нардеп был адвокатом по так называемому делу о "рюкзаках сына Авакова". Кучер защищал представителя фирмы, которая поставляла скандальные рюкзаки.

На парламентских выборах Кучер баллотировался в 179 мажоритарном округе Харьковской области. Сейчас он возглавляет подкомитет по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов оказания правовой помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшая глава Харьковской ОГА Юлия Светличная подала электронную декларацию на должность заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны. В декларации о доходах за 2018 год она задекларировала 2 квартиры и недостроенный гараж в Харькове, а также автомобиль Peugeot 2014 года выпуска. Светличная возглавлял Харьковскую облгосадминистрацию с 15 октября 2016 года.