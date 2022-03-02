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Зеленский назначил начальника Главного управления СБУ в Крыму

Автор: Каролина Гайдук

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Власенко главой Службы безопасности в Крыму. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылась на указ №92/2022 от 2 марта 2022 года.

"Назначить Власенко Александра Анатольевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в указе.

До этого СБУ в Крыму возглавлял Олег Кулинич. Его Зеленский назначил в октябре 2020 года.

Отметим, что Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации. Эту должность занял генерал-майор Вооруженных сил Украины Николай Жирнов.

Напомним, в Офисе президента заявили, что пока самыми горячими точками остаются Харьков, Херсон и Мариуполь.

Также отмечается, что главной целью врага является захват Харькова и Киева.

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