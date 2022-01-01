Зеленский назначил командующего Сил территориальной обороны ВСУ

Отмечается, что 1 января 2022 года вводится в действие Закон Украины "Об основах национального сопротивления". Согласно этому закону ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.

Галушкин был участником международной миротворческой операции в Косово в 2001-2002 годах. С 2014 года он принимал участие в составе сил и средств, которые привлекаются к Антитеррористической операции (Операции объединенных сил) на территории Донецкой и Луганской областей.

С июня 2014 года до января 2015-го Галушкин исполнял обязанности командующего Высокомобильных десантных войск, которые в то время входили в состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

После того как Высокомобильные десантные войска стали отдельным типом войск ВСУ, Юрий Галушкин был назначен заместителем командующего.

С декабря 2019 года он проходил службу в должности главного инспектора Министерства обороны Украины, а с середины 2020 года – заместителя главного инспектора.

"За личное мужество и высокий профессионализм, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге бригадный генерал Юрий Галушкина награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней", - говорится в сообщении.