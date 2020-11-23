Зеленський призначив голову Сумської ОДА

Фото: Василь Хома (sumy.today)

Президент України Володимир Зеленський призначив голову Сумської облдержадміністрації. Ним став Василь Хома.

Указ про призначення розміщено на сайті Офісу президента.

Ще одним указом Зеленський звільнив Сергія Пахольчука від виконання обов'язків голови Сумської ОДА.

У минулому Хома обіймав посаду заступника Харківської облдержадміністрації. Також очолював антикризовий центр з підтримки сімей загиблих та забезпечення роботи комісії з розслідування авіакатастрофи малазійського "Боїнгу" в 2014 році.

Нагадаємо, на початку листопада Зеленський звільнив голову Сумської ОДА Романа Грищенка, разом з головами Одеської ОДА Максимом Куцим та Івано-Франківської ОДА Віталієм Федоровим.

Минулого тижня в Офісі президента розповіли, що Зеленський поки не розглядає відставку глав Херсонської та Полтавської облдержадміністрацій. Їх робота і результати виборів у регіонах влаштовують Офіс президента.