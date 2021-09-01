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Зеленский о НАТО: одной поддержки недостаточно

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Вашингтон, Среда 01 сентября 2021 18:41
Зеленский о НАТО: одной поддержки недостаточно Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине недостаточно поддержки со стороны НАТО. В то же время он поблагодарил Альянс за эту поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского в Вашингтоне.

По словам главы государства, украинцы видят эту поддержку со стороны НАТО и понимают, что в случае эскалации со стороны России, Украина не останется одна, а будет с партнерами.

"Но это другое. Это присутствие. Я считаю, что это, в принципе, правильный психологический шаг: не применяется оружие, но другим, третьим государствам, показывается, что Альянс сотрудничает в учениях и работает с Украиной. Поэтому, как психологический шаг, считаю, что это очень неплохо. Достаточно ли этого? Считаю, что нет",- подчеркнул он.

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