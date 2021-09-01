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Зеленський про НАТО: одної підтримки недостатньо

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Вашингтон, Середа 01 вересня 2021 18:41
Зеленський про НАТО: одної підтримки недостатньо Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні недостатньо підтримки з боку НАТО. Водночас він подякував Альянсу за цю підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського у Вашингтоні.

За словами глави держави, українці бачать цю підтримку з боку НАТО та розуміють, що у разі ескалації з боку Росії, Україна не залишиться наодинці, а буде з партнерами.

"Але це інше. Це про присутність. Я вважаю, що це, в принципі, правильний психологічний крок: не застосовується зброя, але іншим, третім державам, показується, що Альянс співпрацює в навчанні і працює з Україною. Тому, як психологічний крок, вважаю, що це дуже непогано. Чи достатньо цього? Вважаю, що ні", - наголосив він.

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НАТО Володимир Зеленський Україна
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