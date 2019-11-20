Зеленский о нардепах: уже пора менять и этих

Президент Владимир Зеленский считает, что "уже пора менять и этих" народных депутатов. Об этом он сказал на встрече с школьниками-участниками форума.

Зеленський отметил, что страна "должна быть свежая".

"Страна должна быть такой, какой являетесь вы - свежая… Что-то новое, что-то очень интересное. Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких, как вы к Верховной раде. Никому не говорите, но уже пора менять и этих", - сказал он.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что может распустить партию "Слуга народа" через год, если они "начнут есть друг друга".

Ранее РБК-Украина писало, что в случае раскола в фракции "Слуга народа" останется 100 человек. Ядро фракции насчитывает примерно сто человек. Это и списочники, и лояльные к президенту мажоритарщики, а также люди из условной группы "квартала", ориентирующейся на ОП.

Кроме того, сообщается, что в фракции "Слуга народа" до 30 депутатов от олигарха Игоря Коломойского.

Отдельную группу внутри фракции "Слуга народа" хочет спроектировать черновицкий бизнесмен Илья Павлюк, работавший с командой Владимира Зеленского во время президентской кампании.