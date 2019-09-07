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Зеленский намерен "очень быстро" вернуть из заключения в РФ крымских татар

Новости » Общество    07.09.2019 - 18:25
Зеленский намерен "очень быстро" вернуть из заключения в РФ крымских татар
Фото: Владимир Зеленский в "Борисполе" (РБК-Украина)

Освобождение крымскотатарских активистов из российского заключения станет вторым этапом обмена

Освобождение крымскотатарских активистов из российского заключения станет вторым этапом украинско-российского обмена. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о перспективах освобождения крымских татар из российских тюрем, передает "Крым.Реалии".

"Я думаю, это будет второй этап. Во втором уже этапе мы будем работать. Мы вернем всех наших людей оттуда. Освободим, потому что многие наши люди в Крыму", - сказал президент.

Зеленский рассчитывает, что это произойдет как можно быстрее.

"Мы не говорим не про год, и не про два, и не про три. Мы хотим это делать очень быстро. Мы мечтаем об этом и работаем", - отметил Зеленский.

Напомним, обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией состоялся сегодня, 7 сентября, в Украину вернулись 35 удерживаемых лиц.

Сегодня Зеленский встретил освобожденных украинцев, которые самолетом прибыли в аэропорт "Борисполь". Так, глава государства вместе с руководителем Офиса президента Андреем Богданом встретили освобожденных украинцев, которые выходили из самолета, что накануне приземлился в "Борисполе".

Цемаха допросили перед отправкой в РФ, - Зеленский Украина и Россия сделали все для обмена пленными, - Зеленский
Новости Украины Владимир Зеленский
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