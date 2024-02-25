Зеленський: нам буде складно найближчі місяці, Росія готує свій наступ

"Нам складно буде найближчі місяці, тому що є колихання в США, яке має вплив на деякі держави, хоча ЄС показав здатність бути лідерами. Нам буде складно в березні-квітні, ми будемо проходити такий період хвиль, і політичних, і фінансових, тиску різного. РФ буде готувати наступ на початку літа або в кінці травня. Якщо зможуть. Вони будуть готуватися", - сказав президент.

Він зауважив, що Україна буде готуватись до цього бою.

"Їх бій, який почався 8 жовтня, не приніс ніякого результату. Ми зі свого боку підготуємо свій план і буде йти по ньому. Переломним моментом стануть вибори в США і з того моменту будемо розуміти що відбудеться після цього", - підсумував він.

Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого, відбувся форум "Україна. Рік 2024" за участю президента України Володимира Зеленського.

Минула пресконференція глави держави відбулося минулого року, а саме 19 грудня. Тоді Зеленський провів велику пресконференцію, присвячену підсумкам 2023 року. Зустріч із журналістами тривала дві години.

РБК-Україна у своєму матеріалі наводило ключові заяви президента України.

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