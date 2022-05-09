Зеленский наградил саперов и знаменитого пса Патрона

Награждение саперов состоялось в присутствии главы канадского правительства Джастина Трюдо, который нанес визит в Киев.

"В присутствии господина премьер-министра наградил сегодня наших саперов, в том числе маленького, но очень известного сапера Патрона", - сказал президент.

Зеленский отметил, что пес не только помогает очищению украинской земли от следов российских оккупантов, а также в обучении детей противоминной безопасности.

"Из-за российских захватчиков это теперь одна из наиболее актуальных задач - научить детей узнавать взрывоопасные предметы и избегать их. Вот такое "освобождение" от безопасной жизни для украинских детей Россия принесла в Украину" - говорится в обращении.

Пес Патрон (фото: instagram.com/patron_dsns)