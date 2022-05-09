Зеленский наградил саперов и знаменитого пса Патрона

Украинские саперы были награждены президентом Владимиром Зеленским. Была также на церемонии отмечена помощь в разминировании четверолапого "сотрудника" ГСЧС пса породы джек-рассел-терьер по кличке Патрон, который помогал пиротехникам в разминировании Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.
Награждение саперов состоялось в присутствии главы канадского правительства Джастина Трюдо, который нанес визит в Киев.
"В присутствии господина премьер-министра наградил сегодня наших саперов, в том числе маленького, но очень известного сапера Патрона", - сказал президент.
Зеленский отметил, что пес не только помогает очищению украинской земли от следов российских оккупантов, а также в обучении детей противоминной безопасности.
"Из-за российских захватчиков это теперь одна из наиболее актуальных задач - научить детей узнавать взрывоопасные предметы и избегать их. Вот такое "освобождение" от безопасной жизни для украинских детей Россия принесла в Украину" - говорится в обращении.
Пес Патрон (фото: instagram.com/patron_dsns)
Ранее мы писали, что в ГСЧС показали работу своего "талисмана" - пса Патрона, который обезвредил сотни мин.
Напомним, ранее в МВД отмечали, что российские оккупанты при своем отступлении оставили в Киевской области массу растяжек, много взрывчатки, мин и гранат, которые представляют большую опасность для местных жителей.
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