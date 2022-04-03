UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский наградил погибшего фотокорреспондента Левина орденом "За мужество"

Фото: фотокорреспондент Макс Левин (facebook.com-levin.maks)
Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский вручил посмертную награду погибшему фотокорреспонденту Максу Левину. Его отметили орденом "За мужество".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при освещении российской агрессии, постановляю: наградить орденом "За мужество" ІІІ степени Максима Левина - фотокорреспондента (посмертно)", - говорится в президентском указе.

Напомним, ранее сообщалось, что известный фотограф и документалист Макс Левин погиб в Киевской области. Его тело нашли спустя три недели после того, как он выехал снимать последствия боевых действий и с ним пропала связь.

По данным следствия, российские военные убили его двумя выстрелами из стрелкового оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины