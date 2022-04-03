Зеленский наградил погибшего фотокорреспондента Левина орденом "За мужество"

Президент Украины Владимир Зеленский вручил посмертную награду погибшему фотокорреспонденту Максу Левину. Его отметили орденом "За мужество".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при освещении российской агрессии, постановляю: наградить орденом "За мужество" ІІІ степени Максима Левина - фотокорреспондента (посмертно)", - говорится в президентском указе.
Напомним, ранее сообщалось, что известный фотограф и документалист Макс Левин погиб в Киевской области. Его тело нашли спустя три недели после того, как он выехал снимать последствия боевых действий и с ним пропала связь.
По данным следствия, российские военные убили его двумя выстрелами из стрелкового оружия.
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