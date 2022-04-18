Зеленский наградил орденами и медалями 836 защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ о награждении 836 защитников Украины медалями и орденами. Государственными наградами отмечены 188 военнослужащих ВСУ, 553 бойца Национальной гвардии, 64 пограничника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Президента Украины.
Также президент своим указом наградил пять полицейских, 26 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Шести защитникам Украины присвоено звание Героя Украины.
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