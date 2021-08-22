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Зеленский наградил Меркель орденом Свободы

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Украина, Воскресенье 22 августа 2021 18:03
Зеленский наградил Меркель орденом Свободы Фото: канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера Германии орденом Свободы. Это самая высокая государственная награда Украины, которой могут быть награждены иностранцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ.

"За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинской-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю наградить орденом Свободы Федерального канцлера Германии Ангелу Меркель", - говорится в документе.

Отметим, что орден Свободы вручается за заслуги в утверждении суверенитета Украины.

Орден был учрежден 10 апреля 2008 года, а 20 мая был утвержден его статут. 29 сентября 2008 года первым кавалером ордена стал король Швеции Карл XVI Густав.

Среди других кавалеров - бывший президент Франции Франсуа Олланд, первый президент Украины Леонид Кравчук, бывший президент Литвы Даля Грибаускайте, сенатор США Джон Маккейн, вице-президент США Джо Байден, Мустафа Джемилев и константинопольский патриарх Варфоломей.

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Владимир Зеленский Ангела Меркель
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