Зеленський сподівається на постійний режим "тиші" на Донбасі

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що нинішній режим "тиші" на Донбасі збережеться і буде постійним. Незважаючи на спроби противника зірвати перемир'я.

Про це він заявив на церемонії принесення урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

Він в черговий раз підкреслив, що влада робить все, щоб припинити війну на Донбасі.

"Сьогодні вісімдесятий день як оголошено припинення вогню. І незважаючи на спроби його зірвати, у нас є надія, що "тиша" на сході України буде стабільною і постійною", - заявив Зеленський.

Доля Володимира Зеленського у церемонії складання урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна та присвоєнні почесних найменувань бойовим військовим частинам. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 13 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав завершення війни на Донбасі складним питанням. У той же час він вважає прогресом розблокування нормандського процесу і повернення президента Росії Володимира Путіна за стіл переговорів.

Він також підкреслив, що "не чіпляється за рейтинги і владу", і якщо не зможе закінчити війну на Донбасі, то на пост президента має прийти інша людина, здатна покласти кінець трагічній історії між Україною і Росією.