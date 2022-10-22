Зеленський дав орден спікерам парламентів 12 країн. Для Пелосі це вже другий

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня спікерів парламентів 12 країн-партнерів. Серед них, і пікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

Орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня нагороджені: Ненсі Пелосі - спікерка Палати представників Конгресу США;

Інара Мурніеце - спікерка Сейму Латвії;

Вікторія Чмілітє-Нільсен - спікерка Сейму Литви;

Юрі Ратас - голова Рійгікогу (парламенту) Естонії;

Томаш Гродзький та Ельжбета Вітек - маршал Сенату і маршалка Сейму Польщі;

Бербель Бас - президентка Бундестагу Німеччини;

Жерар Ларше - голова Сенату Франції;

Масуд Гарахані - президент Стортингу (парламенту) Норвегії;

Марк Дейлі - голова Сенату Ірландії;

Талат Джафері - голова Собранія (парламенту) Північної Македонії;

Ірен Келін - голова Національної Ради Федеральних Зборів Швейцарії;

Гордан Яндрокович - голова Сабору (парламенту) Хорватії. Нагороду присуджено "за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі".