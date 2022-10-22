Зеленський дав орден спікерам парламентів 12 країн. Для Пелосі це вже другий
Фото: Володимир Зеленський дав орден головам пармалентів 12 країн (Getty Images)
Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня спікерів парламентів 12 країн-партнерів. Серед них, і пікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.
Орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня нагороджені:
- Ненсі Пелосі - спікерка Палати представників Конгресу США;
- Інара Мурніеце - спікерка Сейму Латвії;
- Вікторія Чмілітє-Нільсен - спікерка Сейму Литви;
- Юрі Ратас - голова Рійгікогу (парламенту) Естонії;
- Томаш Гродзький та Ельжбета Вітек - маршал Сенату і маршалка Сейму Польщі;
- Бербель Бас - президентка Бундестагу Німеччини;
- Жерар Ларше - голова Сенату Франції;
- Масуд Гарахані - президент Стортингу (парламенту) Норвегії;
- Марк Дейлі - голова Сенату Ірландії;
- Талат Джафері - голова Собранія (парламенту) Північної Македонії;
- Ірен Келін - голова Національної Ради Федеральних Зборів Швейцарії;
- Гордан Яндрокович - голова Сабору (парламенту) Хорватії.
Нагороду присуджено "за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі".
Нагадаємо, навесні 2022 року, під час візиту Пелосі до України, Зеленський нагородив її орденом княгині Ольги.