Зеленский дал орден спикерам парламентов 12 стран. Для Пелоси это уже второй
Фото: Владимир Зеленский дал орден главам пармалентов 12 стран (Getty Images)
Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого ІІ степени спикеров парламентов 12 стран-партнеров. Среди них, и пикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответстующий указ главы государства.
Орденом князя Ярослава Мудрого ІІ степени награждены:
- Нэнси Пелоси - спикер Палаты представителей Конгресса США;
- Инара Мурниеце - спикер Сейма Латвии;
- Виктория Чмилите-Нильсен - спикер Сейма Литвы;
- Юри Ратас - председатель Рийгикога (парламента) Эстонии;
- Томаш Гродзкий и Эльжбета Витек - маршал Сената и маршалка Сейма Польши;
- Бербель Бас - президент Бундестага Германии;
- Жерар Ларше - глава Сената Франции;
- Масуд Гарахани - президент Стортинга (парламента) Норвегии;
- Марк Дейли - глава Сената Ирландии;
- Талат Джафери - глава Собрания (парламента) Северной Македонии;
- Ирен Келин - председатель Национального Совета Федерального Собрания Швейцарии;
- Гордан Яндрокович - глава Собора (парламента) Хорватии.
Награда присуждена "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире".
Напомним, весной 2022 года, во время визита Пелоси в Украину, Зеленский наградил ее орденом княгини Ольги.