Зеленский дал орден спикерам парламентов 12 стран. Для Пелоси это уже второй

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого ІІ степени спикеров парламентов 12 стран-партнеров. Среди них, и пикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответстующий указ главы государства.

Орденом князя Ярослава Мудрого ІІ степени награждены: Нэнси Пелоси - спикер Палаты представителей Конгресса США;

Инара Мурниеце - спикер Сейма Латвии;

Виктория Чмилите-Нильсен - спикер Сейма Литвы;

Юри Ратас - председатель Рийгикога (парламента) Эстонии;

Томаш Гродзкий и Эльжбета Витек - маршал Сената и маршалка Сейма Польши;

Бербель Бас - президент Бундестага Германии;

Жерар Ларше - глава Сената Франции;

Масуд Гарахани - президент Стортинга (парламента) Норвегии;

Марк Дейли - глава Сената Ирландии;

Талат Джафери - глава Собрания (парламента) Северной Македонии;

Ирен Келин - председатель Национального Совета Федерального Собрания Швейцарии;

Гордан Яндрокович - глава Собора (парламента) Хорватии. Награда присуждена "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире".