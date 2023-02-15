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Зеленський може зустрітися з Байденом у Польщі, - ЗМІ

Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський може відвідати Польщу для зустрічі із своїм американським колегою Джо Байденом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.

Польське видання зазначає, що за інформацією джерел, українська сторона вже завершує роботу над візитом Зеленського до Варшави.

При цьому представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна не підтвердив візит голови української держави, але зазначив, що на нього, як завжди, чекають у країні.

У виданні наголошують, що Зеленський під час можливої зустрічі з Байденом та президентом Польщі Анджеєм Дудою хоче оголосити деталі своєї формули миру.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Байден запланував візит до Польщі, який відбудеться з 20 по 22 лютого.

Пізніше у Білому домі розповіли, що президент США хоче відвідати Польщу, оскільки вона відіграє величезну роль у підтримці України та українців.

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