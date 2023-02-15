Зеленський може зустрітися з Байденом у Польщі, - ЗМІ

Польське видання зазначає, що за інформацією джерел, українська сторона вже завершує роботу над візитом Зеленського до Варшави.

При цьому представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна не підтвердив візит голови української держави, але зазначив, що на нього, як завжди, чекають у країні.

У виданні наголошують, що Зеленський під час можливої зустрічі з Байденом та президентом Польщі Анджеєм Дудою хоче оголосити деталі своєї формули миру.