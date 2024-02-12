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Зеленський може поїхати в турне столицями Західної Європи, - Bloomberg

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський планує здійснити турне Західною Європою. Зокрема, він хоче відвідати Мюнхенську безпекову конференцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Неназвані джерела видання розповіли, що Зеленський, ймовірно, відвідає Париж та Берлін у рамках цієї поїздки.

"Очікується, що український лідер візьме участь у щорічній конференції в Мюнхені, яка відбудеться з четверга по неділю (з 15 по 18 лютого - ред.)", - наводить Bloomberg слова співрозмовників.

Одне з джерел відзначило, що під час візитів президент, швидше за все, наполягатиме на переговорах щодо гарантій безпеки.

При цьому, за інформацією Bloomberg, також обговорюються зустрічі в Лондоні, хоча команда Зеленського зосереджена на країнах, які ще не підписали гарантії безпеки.

Чутки про поїздку Зеленського до Німеччини

Нагадаємо, минулого тижня Tagesspiegel писало про те, що президент України Володимир Зеленський приїде до Німеччини на Мюнхенську безпекову конференцію.

Глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Хойсген відмовився підтверджувати такі чутки. При цьому він зазначив, що організатори докладають зусиль, щоб забезпечити присутність Зеленського.

Варто зауважити, що Київ не анонсує візити президента України через безпекові причини.

 

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