Зеленський може отримати Нобелівську премію миру, - Reuters

Президент України Володимир Зеленський може стати лауреатом Нобелівської премії миру 2022 року. Тим самим організатори премії можуть засудити війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Нобелівська премія миру цього року може засудити війну в Україні, відзначивши противників президента Росії Володимира Путіна, волонтерів, які допомагали мирним жителям, або президента України Володимира Зеленського", - пише видання.
Повідомляється, що український президент наразі є одним із фаворитів на звання лауреатів.
"Це може бути нагорода або для українських діячів - виявлення фактів, гуманітарна допомога", - сказав директор Інституту дослідження проблем світу в Осло Хенрік Урдал.
Крім того, Нобелівська премія миру може дістатися одному з борців за охорону навколишнього середовища. У списку претендентів є Грета Тунберг.
Лауреата Нобелівської премії миру планують оприлюднити вже у п'ятницю, 7 жовтня.
Нагадаємо, цього тижня оголосять лауреатів Нобелівської премії 2022. РБК-Україна зібрало все, що відомо про цю премію та її претендентів.
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