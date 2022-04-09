Зеленский: мишень России - весь "европейский проект"

"Поддерживать стремление Украины к миру - это стратегия защиты для каждого цивилизованного государства. Давить на Россию как можно больше, чтобы как можно быстрее восстановить мир. Мир и безопасность", - сказал Зеленский.

По его словам, нужно как можно быстрее вернуть силу международному праву и остановить крушение, которое ударит по всем. Глава государства добавил, что агрессия России не имела целью ограничиться только Украиной.

"Весь "европейский проект" - вот мишень для РФ", - подчеркнул Зеленский.