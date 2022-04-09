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Зеленский: мишень России - весь "европейский проект"

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главную мишень России в развязанной войне. По его словам, это весь "европейский проект".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Поддерживать стремление Украины к миру - это стратегия защиты для каждого цивилизованного государства. Давить на Россию как можно больше, чтобы как можно быстрее восстановить мир. Мир и безопасность", - сказал Зеленский.

По его словам, нужно как можно быстрее вернуть силу международному праву и остановить крушение, которое ударит по всем. Глава государства добавил, что агрессия России не имела целью ограничиться только Украиной.

"Весь "европейский проект" - вот мишень для РФ", - подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины продолжается 45-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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