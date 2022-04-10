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Зеленский о мире с Россией: украинцы примут его на своих условиях

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мир с Россией может быть на условиях украинской стороны, при сохранении независимости. По его словам, любая война должна завершаться миром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для AP.

"Люди примут мир в любом случае, потому что люди хотят, чтобы эта война завершилась. На наших условиях, условиях независимости, условиях Украины. Но тем не менее я уверен в том, что есть люди, которые … Каждая семья что-то потеряла… Я не думаю, что их удовлетворит мир на любых условиях, потому что это большая рана. Но если мы говорим не эмоционально, мы должны понимать, любая война должна завершиться миром или завершится миллионами жертв. И все равно даже там, где миллионы жертв, все приходит к миру", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее президент заявлял, что у Украины нет иного выбора, кроме как переговоров с президентом России Владимиром Путиным, поскольку только тот решает, когда завершится война.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины