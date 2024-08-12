Зеленський: ми завершимо цю війну так, як потрібно Україні

Україна завершить війну з російськими окупантами на своїх умовах. Зокрема, українській державі буде повернуто безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на Українському молодіжному форумі 2024.

Глава держави нагадав, що сьогодні, 12 серпня, - день української молоді. На цьому тлі він привітав усіх, хто почувається молодим.

"Від імені нашої держави можу пообіцяти найголовніше: Україна, незважаючи на жорсткі обставини війни, не матиме втраченого через війну покоління. Ми завершимо цю війну так, як треба Україні, і повернемо безпеку нашій державі", - наголосив Зеленський.

Він додав, що у молодих поколінь в Україні завжди буде можливість реалізувати свої таланти, відчути себе потрібними, забезпечити сім'ю та дати освіту дітям.

"Це все - фундаментальні речі, які ми маємо забезпечити та забезпечимо", - зазначив президент.