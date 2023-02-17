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Зеленський: Ми розуміємо, що після цієї війни на Донбасі нічого живого не буде

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На Донбасі, де наразі відбуваються активні бойові дії, після цієї війни не залишиться нічого живого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час Мюнхенської безпекової конференції.

"Щодо наступу (Росії, - ред.). Там не так скадно, там не такі генії працюють у військов-політичному керівництві РФ. Вони шукають слабкі місця в нашій обороні, дивляться на нашу логістику. Не випадково вони бють по цивільному сектору, по інфраструктурі, по логістиці, по енергетичній мережі. Все це удари не випадкові", - сказав Зеленський.

За його словами росіяни намагаються залякувати людей, щоб був хаос і не було міці від обєднання всередині держави.

"Вони постійно над цим працюють. Тому вони шукають будь-які слабкі місця - вони дивляться на південь нашої держави. Вони працюють без пауз всі ці місяці майже рік на сході, там найбілш гаряче, там їх найбільше угруповування. Навіть тоді, коли ми деокупували Херсон десь 40 тисяч їхніх військових бігли на схід", - зазначив президент.

Він підкреслив, що саме на сході окупанти шукають слабкі місця нашої оборони.

"Як вони там воюють? Щодня б'ють артилерією по цивільних будинках, абсолютно невипадково, все руйнують, для того, щоб люди виходили, вибігали, й потім туди намагаються зайти. Ось що вони роблять на Донбасі. Ми розуміємо, що після цієї війни на Донбасі нічого живого не буде. Я зараз і про людей, і про інфраструктуру", - наголосив глава держави.

Зеленський провів паралелі між діями російського військово-політичного керівництва РФ у війні в Україні та Адольфа Гітлера за часів Другої світової війни.

"Так само, як діяв Гітлер під час Другої світової війни. Сюрпризів тут ніяких немає. Ми розуміємо, що вони роблять. Якщо будемо встигати з партнерами бути більш потужними - деокупуємо раніше. Якщо уповільнений буде процес - є ризики руйнації всього Донбасу, але всеодно потім ми все деокупуємо. Але я думаю про людей, хотілось би раніше мати підтримку, щоб зберегти максимум людей і це найважливіше", - додав президент.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські війська намагатимуться взяти під контроль Бахмут до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого.

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