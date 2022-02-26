Зеленский: мы боремся за Украину, в том числе на дипломатическом уровне

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина борется с Россией на всех уровнях. В том числе на дипломатическом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.
"Мы боремся круглосуточно, в том числе на дипломатическом уровне. Легче сказать, с кем из мировых лидеров я не поговорил," - заявил Зеленских.
По его словам, он договорился про новую помощь и очертил западным партнерам дальнейшие потребности Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что представители Украины по поводу переговоров взяли паузу, которая продолжается уже достаточно долго.
До этого Россия заявляла о готовности к переговорам при сложении оружия украинской армией. Местный министр иностранных дел Лавров обещал начать переговоры сразу же после капитуляции.