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Зеленский лишил государственной стипендии трех олимпийских медалистов, которых поймали на допинге

Автор: Инна Собора

Трех украинских спортсменов, которые были медалистами предыдущих Олимпийских игр, лишили государственной степендии. Все они лишены олимпийских медалей за применение допинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Владимира Зеленского.

Согласно документу, президент решил лишить:

  • Давыдову Наталью Анатольевну государственной стипендии, назначенной указом президента Украины от 3 января 2013 года № 2;
  • Коробку Ольгу Васильевну государственной стипендии, назначенной указом президента Украины от 3 января 2013 года № 2;
  • Торохтия Алексея Павловича государственной стипендии, назначенной указом президента Украины от 23 ноября 2015 года № 653.

Наталья Давыдова

Тяжелоатлетка завоевала бронзовую медаль на Олимипаде в Пекине в 2008 году в весовой категории до 69 кг.

Однако в августе 2016 года в результате повторного анализа допинг-проб взятых на Олимпийских играх в Пекине, пробы Давыдовой оказались положительными. Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал ее результаты на Пекинской Олимпиаде и лишил ее бронзовой олимпийской медали.

Ольга Коробка

Украинская тяжелоатлетка завоевала "серебро" на Олимпиаде-2008 в Пекине.

В феврале 2012 года была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга. В 2016 году МОК сообщил о том, что Коробка лишена серебряной медали, завоеванной на соревнованиях по тяжелой атлетике на летних Олимпийских играх 2008 года из-за применения допинга.

Алексей Торохтий

Тяжеловес в 2012 году стал чемпионом Олимпийских игр в Лондоне в весовой категории до 105 кг.

В 2019 году на официальном сайте МОК было опубликовано решение о лишении Торохтия золотой медали из-за нарушения антидопинговых правил.

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