Зеленский: лидер страны в ЕС хотел доказательств, что "резня в Буче" не была постановкой

Премьер-министр одной из стран Европейского союза хотел получить доказательства того, что российские военные преступления в Буче (Киевская область) не были инсценировкой со стороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для Bild .

В частности, на вопрос о худшем, что он слышал за последние дни, Зеленский ответил, что это было желание одного из ведущих политиков ЕС получить доказательства того, что "резня в Буче" не была инсценировкой.

Он также подтвердил, что этим политиком был премьер одной из европейских стран, но не стал его называть.

"Покажите нам доказательства того, что это не постановка", - процитировал Зеленский этого политика.