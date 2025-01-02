Зеленський: Курська операція - сильний козир, особливо з країнами Глобального Півдня

За словами Зеленського, просування російських окупантів на фронті "дає можливість говорити" тим країнам, які не є союзниками України. При цьому завдання України - розбити їхні аргументи про заморожений конфлікт.

"Курськ дуже сильний козир у всіх переговорах. Особливо з країнами Глобального Півдня. Я ніколи не думав, що на них це матиме такий вплив. А на них це справило великий вплив", - уточнив президент.

Він зазначив, що для країн Глобального Півдня Росія була "непереможною", але тепер українські захисники понад чотири місяці контролюють частину російської території. А росіяни збільшують контингент і нічого не можуть зробити.