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Зеленський: якщо Україна програє, США доведеться обирати - війна чи розвал НАТО

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Четвер 15 червня 2023 21:54
Зеленський: якщо Україна програє, США доведеться обирати - війна чи розвал НАТО Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Програш України у війні з Росією поставить США перед вибором - воювати чи допустити розпад Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю NBC News заявив президент України Володимир Зеленський.

"Чи готовий сенатор чи кандидат (у президенти США - ред.), який вважає, що це (допомога Україні - ред.) надто дорого для США, йти на війну чи відправити на війну своїх дітей? Чи готові вони померти?" - заявив глава держави.

За його словами, якщо Україна програє війну, то Росія не зупиниться і йтиме далі на Балтійські країни, Польщу.

"Вони (росіяни - ред.) почнуть війну з країнами НАТО. І тоді США доведеться обирати: розвал НАТО чи йти воювати", - уточнив Зеленський.

Колективна оборона НАТО

Нагадаємо, стаття 5 Північноатлантичного альянсу передбачає, що напад на одну країну-члена НАТО є нападом на Альянс загалом.

Але рішення про застосування цієї статті застосовується не автоматично - таке може статися лише після консультацій.

Питання застосування 5 статті стало більш актуальним, коли на території Польщі минулого року впала ракета під час чергового масованого обстрілу росіянами України. Тоді загинули мирні люди.

Пізніше виявилося, що снаряд був російського виробництва. Але потім дедалі більшої популярності почала набирати версія про те, що ракета - від українського ЗРК. Результатів розслідування поки що так і не оприлюднили.

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