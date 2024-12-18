Зеленський про Крим та Донбас: у нас немає сил для їх повернення, розраховуємо на дипломатію

Україна наразі немає достатньо сил для повернення Донбасу та Криму військовим шляхом. Тому розраховує на дипломатію і тиск на російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Le Parisien.
Глава держави відкинув можливість повної відмови України від Криму та Донбасу, це забороняє Конституція.
"Де-факто ці території зараз контролюються росіянами. У нас немає сил, щоб повернути їх. Ми можемо розраховувати тільки на дипломатичний тиск з боку міжнародної спільноти, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів", - сказав він.
На питання про те, чи голова Україна до переговорів з Путіним, Зеленський відповів, що важливе не те, хто сидить за столом, а яка позиція. На думку президента, зараз позиція Україні не слабка, але не й не сильна, оскільки залишається невідомим, чи буде країна членом НАТО та ЄС.
"Так, у майбутньому, але коли? Сісти за стіл із Путіним у цих умовах означає дати йому право вирішувати за нас", - додав глава держави.
Варто зазначити, що Україна та Росія наразі не ведуть переговори. Україна не відкидає дипломатичний шлях для завершення війни. Проте президент Володимир Зеленський наголошує, що позиція України за столом переговорів повинна бути сильнішою.
На думку Зеленського, запрошення України в НАТО посилить позицію на переговорах з РФ. Це є одним з пунктів плану перемоги, який Україна представила партнерам.
Поки союзники НАТО не погодилися надати Україні запрошення на вступ. За даними ЗМІ, низка країн виступає проти цього, зокрема США та Німеччина.
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