Зеленський про Кремль: їм важливі лише гаманці, а 140 млн - тіла, що несуть зброю
Керівництву Росії байдуже на звичайних громадян та їх життя. Кремлю важливі лише власні гаманці та прибутки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час виступу у Європейському парламенті.
"Кремль абсолютно цинічно крок за кроком та рік за роком знищував те, що ми бачимо в основі нашої з вами Європи, цінність людського життя була повністю знищена і в РФ, де для влади ніхто не має значення, окрім тих, хто всередині кремлівських стін - їх рідних та гаманців", - сказав глава держави.
Він додав, що для Кремля всі 140 млн росіян - лише тіла, які "здатні нести зброю в Україну, тримати інших в покорі, або тримати в покорі себе".
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув до Брюсселя та виступив у Європейському парламенті.
Деталі звернення президента до європейських парламентів - у матеріалі РБК-Україна.
Також зазначимо, що Зеленський сьогодні також відвідає саміт ЄС, де зустрінеться з європейськими лідерами.
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