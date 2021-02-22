ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Президент о "ковидном" фонде: брали деньги только для приоритетных вопросов

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 11:11
Президент о "ковидном" фонде: брали деньги только для приоритетных вопросов Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Когда в Украине началась пандемии, ограничили работу всех социальных программ. Президент Украины объяснил, как функционировал "ковидный" фонд.

Об этом Владимир Зеленский заявил в ходе форума "Украина 30".

"Ковидный" фонд - это были все программы. Мы поставили рамки: "нельзя брать деньги". Берем деньги оттуда только туда... что сейчас приоритетно", - заявил он.

В эти вопросы входили социальная помощь, армия, обновление техники, сообщил президент.

"Сколько можем, немного... Вот так мы и работали", - добавил он.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров планировал выделить Министерству социальной политики 9,741 млрд гривен из Фонда борьбы с СОVID-19.

Кроме того, в Фонд борьбы с COVID-19 направят 8,9 млрд гривен. Это предусматривает закон, который 28 ноября 2020 года вступил в силу.

На нужды украинских медиков из фонда COVID-19 выделили 5,26 миллиарда гривен. Бюджетный комитет Верховной рады поддержал соответствующее решение в ходе заседания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский фонд
NEWS
СМИ узнали, какие санкции против России может ввести ЕС
СМИ узнали, какие санкции против России может ввести ЕС
DAILY
Медианадзор. Как в Украине хотят регулировать СМИ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Медианадзор. Как в Украине хотят регулировать СМИ