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Зеленський і Конгрес тиснуть на Байдена для передачі радянських озброєнь, - CNN

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Вашингтон, Вівторок 15 березня 2022 14:19
Зеленський і Конгрес тиснуть на Байдена для передачі радянських озброєнь, - CNN Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Президент України Володимир Зеленський і Конгрес США тиснуть на адміністрацію американського президента Джо Байдена, щоб вона знайшла спосіб доставити важке озброєння радянського виробництва. Це озброєння буде використовуватися у війні проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що через майже три тижні російського вторгнення в Україну адміністрація Байдена все ще шукає найбільш ефективний спосіб доставки військової допомоги, не спровокувавши більш масштабну війну.

За даними видання, Конгрес і президент Зеленський чинять тиск на чиновників Байдена, щоб вони допомогли в передачі Україні більш важкого озброєння радянського виробництва. Маються на увазі винищувачі МіГ і зенітно-ракетні комплекси С-300. Передбачається, що український президент завтра повторить свою вимогу у зверненні до Конгресу.

CNN з посиланням на джерела зазначає, що Держдепартамент працює над тим, щоб визначити, які країни в даний час мають системи ППО радянського виробництва С-300. Але поки залишається неясним, як Вашингтон компенсує запаси зенітно-ракетних комплексів цих країн.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україні потрібні протиракетні системи, і вона за них готова заплатити.

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