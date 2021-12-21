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Зеленский о конференции послов Украины: это не съезд политбюро ЦК

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский открыл конференцию всех послов Украины. По его словам, это не съезд "политического бюро ЦК (Центрального комитета)".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента на конференции.

По его словам, это должен быть новый диалог, а не "сухие отчеты".

"Наш разговор будет такой семейный и предметный. Это искренний, открытый диалог. Не просто доклад. Не съезд политбюро ЦК", - заявил он.

По его словам, украинская дипломатия должна стать яркой, динамичной.

"Сейчас во многих процессах Украина вынуждена догонять. И это неправильно", - считает он.

Напомним, такую конференцию Зеленский планирует собирать ежегодно.

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Владимир Зеленский