Зеленский: KJF должен получить глобальный вес

"Скоро со дня установления дипломатических отношений между Украиной и Израилем исполнится 30 лет, но кажется - мы знакомы всю жизнь. 1000 лет насчитывает первое письменное упоминание на иврите о Киеве. В нем родилась Голда Меир, рядом, в Переяславе - Шолом-Алейхем, в Полтаве - президент Израиля Ицхак Бен-Цви. В начале XX века еврейское сообщество Украины было самым многочисленным и составляло около четверти всего еврейского населения мира. На территории Украины зародились хасидизм, сионизм и идеология создания собственного израильского государства", - сказал Владимир Зеленский.

Он напомнил, что в XX веке украинцы прошли через Голодомор, а евреи - через Холокост, жертвами которого стали 6 млн человек (каждый четвертый - из Украины).

Президент Украины приветствовал также инициативу Еврейской конфедерации Украины "Праведники моего города" по присвоению улицам, площадям и скверам имен Праведников народов мира.

"Около 2600 украинцев удостоены звания Праведников народов мира. 14 мая мы впервые официально отметили День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны", - сказал глава государства.

Он рассказал, что по данным Pew Research Center, 83% украинцев положительно относятся к евреям, что является одним из самых высоких показателей в мире.

"Опыт и перспективы украинцев и евреев отображены многочисленными связями между людьми и общественными инициативами, воплощением которых является этот форум. В 2019 году в нем приняли участие около 500 лидеров еврейских общин из Израиля, США и Европы. Год назад онлайн-аудитория достигла более 80 тысяч человек по всему миру. Но это точно не предел, и Kyiv Jewish Forum должен получить действительно глобальный вес", - резюмировал президент.

Напомним, ранее основатель Kyiv Jewish Forum, президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин сообщал, что третий Kyiv Jewish Forum пройдет 15-16 декабря в формате онлайн-конференции.

Его проводит Еврейская конфедерация Украины в партнерстве с Combat Antisemitism Movement, Center for Jewish Impact и Евро-Азиатским Еврейским Конгрессом.