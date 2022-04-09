Зеленский в Киеве встретился с премьером Словакии. Обсудили агрессию РФ и поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером в Киеве, во время которой поблагодарил за помощь Украине и военную агрессию РФ против нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы Украинского государства.
Зеленский поблагодарил Словакию за оказание реальной помощи в виде вооружения, что усиливает оборонные способности Украины во время полномасштабного российского вторжения.
"Я хочу поблагодарить словацкий народ и словацкий Премьер-министр не за будущее, а за то настоящее, что они для нас делают во время войны. Полностью поддерживая нас нашу позицию, осуждая агрессию Российской Федерации не только на словах, но и на деле", - сказал президент.
Также Зеленский отметил, что не будет раскрывать детали этой поддержки, и подчеркнул, что это исторически важная помощь.
Со своей стороны, премьер Словакии выразил благодарность украинцам, которые борются за идеалы свободы и демократии, защищая европейские ценности, и отметил, что его страна продолжит оказывать помощь Украине, в частности оборонную поддержку, ведь "успешная борьба нашей страны является успехом для всей Европы".
Хегер также отметил важность создания фонда послевоенного восстановления Украины.
Ранее сообщалось, что Словакия инициировала специальную процедуру присоединения Украины к ЕС.
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